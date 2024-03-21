Нападение на отдел полиции квалифицировали как теракт в Ереване

Совершенная сегодня тремя вооруженными людьми атака на полицейский участок в Ереване представляет собой не что иное, как теракт. Уголовное дело открыто по соответствующей статье УК РА.

Попытка взять штурмом полицейский участок в Ереване – это теракт, такую оценку инциденту дал вице-мэр Еревана Армен Памбухчян.

"Очевидно, что это было поведение, характерное для террористического акта"

– чиновник

Замглавы армянской столицы уточнил, что каждый, кто приходит в полицию с оружием либо взрывчаткой, по сути совершает теракт.

Уголовное дело было возбуждено Главным управлением по расследованию преступлений против государства СК РА. Оно будет расследоваться по ст. 308 – "Терроризм", заявил пресс-секретарь Следкома Гор Абрамян.

Нападение на полицейский участок в Ереване

Напомним, сегодня в 17.00 по местному времени (около 16.00 мск) трое мужчин с оружием попытались прорваться в здание полиции по району Нор Норк. Двое были ранены из-за взрыва своей же гранаты. В Минздраве уточнили, что террористы получили ранения в ноги. Они находятся в состоянии средней тяжести. Третий нападающий некоторое время стоял с гранатой у отделения, затем его скрутили спецназовцы.