Несколько регионов Турции захватила стихия

Запад и юго-запад Турции оказались во власти стихии - в регионах прошли сильнейшие ливни. Наибольший урон нанесен провинции Измир.

Из-за обрушившихся проливных дождей несколько регионов Турции оказались буквально под водой. Речь идет о западных и юго-западных территориях республики. Об этом пишут местные издания.

В СМИ сообщают о затоплении прибрежного района Измира Фоча. Из-за обильных осадков вода вышла из берегов. Также сообщается о подтоплении жилых домов и проезжей части. Несколько кафе и магазинов, расположенных близ берега, пострадали от обрушившейся стихии.

По данным СМИ, власти проводят экстренную эвакуацию населения из затопленных районов. Работа общественного транспорта временно приостановлена.