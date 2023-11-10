Непогода закрывает дороги Казахстана

Снегопады, обрушившиеся на Казахстан, вынудили дорожные власти страны закрыть 12% дорог, полностью заблокирован выезд из столицы.

Дорожные власти Казахстана вынуждены вводить жесткие ограничения движения на дорогах страны из-за резкого ухудшения погодных условий, что может сказаться на безопасности передвижения, сообщила пресс-служба "КазАвтоЖол".

Из-за мощных снегопадов, которые хозяйничают на северо-западе, уже действует ограничение движения на территории шести областей - Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской, всего закрыто 26 участков общей протяженностью 2,9 тыс км, что составляет 12% от общей сети республиканских дорог. Также полностью закрыт выезд из Астаны по всем направлениям, передает Sputnik Казахстан.

Уборкой снега на дорогах заняты 230 единиц спецтехники дорожных служб, однако пока справиться с напором стихии не удается. Особенно сильные снегопады отмечаются в Северо-Казахстанской области, по области снова объявлено штормовое предупреждение.