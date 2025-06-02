Нефтяной рынок готовится к нестабильности на фоне конфликта Ирана и Израиля

Конфликт Ирана и Израиля продолжает оказывать давление на энергетические рынки. Они готовятся к нестабильности на фоне сохраняющихся рисков в Ормузском проливе.

Напряженность на Ближнем Востоке, связанная с эскалацией противостояния Ирана и Израиля, продолжает оказывать давление на энергетические рынки, передает Управление энергетической информации США.

В Управлении указали на то, что аналитики предупреждают о росте волатильности стоимости нефти на фоне сохраняющихся рисков, который связаны с Ормузским проливом.

Согласно новому анализу EIA, несмотря на продолжение морского движения через пролив, цена эталонной нефти Brent увеличилась с $69 за баррель до $74 за баррель, что отражает чувствительность рынка даже к потенциальным угрозам.

Помимо этого, сказано, что даже временная невозможность транзита нефти через главные узлы может привести к значительным задержкам поставок и росту транспортных расходов, что может привести к росту цен на энергоносители.

В Управлении добавили, что на фоне сохраняющейся геополитической напряженности прогнозируется дальнейшее давление на нефтяные котировки и высокую волатильности рынков в ближайшие месяцы.