Направлявшийся в Израиль сухогруз отбуксировали к причалу в Турции

Неподалеку от берегов Турции произошли неполадки у сухогруза. Судно направлялось из Болгарии в Израиль.

В Турции отбуксировали к причалу сухогруз, который следовал из Болгарии в Израиль. Об этом рассказали 6 августа в береговой охране Турции.

Как отмечается, у судна возникли неполадки, когда он находился в проливе Дарданеллы.

"У сухогруза IRONHIDE длиной в 78 метров, следовавшего из Болгарии в Израиль, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у мыса Каранфил"

– турецкое ведомство

Уточняется, что сухогруз, плывший под флагом Вануату, благополучно отбуксировали причалу Каранлык. В настоящее время движение судов в том районе осуществляется в штатном режиме.