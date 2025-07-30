Вестник Кавказа

Направлявшийся в Израиль сухогруз отбуксировали к причалу в Турции

Направлявшийся в Израиль сухогруз отбуксировали к причалу в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Неподалеку от берегов Турции произошли неполадки у сухогруза. Судно направлялось из Болгарии в Израиль.

В Турции отбуксировали к причалу сухогруз, который следовал из Болгарии в Израиль. Об этом рассказали 6 августа в береговой охране Турции.

Как отмечается, у судна возникли неполадки, когда он находился в проливе Дарданеллы.

"У сухогруза IRONHIDE длиной в 78 метров, следовавшего из Болгарии в Израиль, вышел из строя двигатель в Дарданеллах у мыса Каранфил"

– турецкое ведомство

Уточняется, что сухогруз, плывший под флагом Вануату, благополучно отбуксировали причалу Каранлык. В настоящее время движение судов в том районе осуществляется в штатном режиме.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
320 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.