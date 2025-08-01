В Турции задержаны восемь человек за нападение на жандармов

В Измире восемь человек предстанут перед судом за нападение на жандармов, сделавших замечание о буйном поведении.

В Турции задержали восемь человек за нападение на сотрудников жандармерии, передает Haber Global.

Нападение произошло в одном из районов Измира. Правоохранители пытались утихомирить буйных граждан в одном из заведений общественного питания города, однако столкнулись с ответной агрессией, которая вылилась в насилие в отношении стражей порядка.

По горячим следам удалось задержать восемь человек, еще двоих ищут. Уголовное дело для нападавших может быть отягощено угрозой убийством одному из жандармов.