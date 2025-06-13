Нового главу Генштаба назначили в Турции

В Турции сменили главу Генштаба. Этот пост займет командующий сухопутными войсками Сельчук Байрактароглу.
Новым главой Генштаба вооруженных сил Турции будет Сельчук Байрактароглу. Об этом информирует 5 августа Минобороны страны.
Решение о назначении Байрактароглу было принято на сегодняшнем заседании Высшего военного совета.
"Глава генштаба ВС Турции Метин Гюрак отправлен на пенсию, на его место назначен командующий сухопутными войсками Сельчук Байрактароглу, а командующим сухопутными войсками станет командующий 1-й армией Метин Токель"
– Минобороны Турции
Указ, подписанный главой государства, вступит в силу 30 августа.