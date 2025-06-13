Вестник Кавказа

Нового главу Генштаба назначили в Турции

Нового главу Генштаба назначили в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции сменили главу Генштаба. Этот пост займет командующий сухопутными войсками Сельчук Байрактароглу.

Новым главой Генштаба вооруженных сил Турции будет Сельчук Байрактароглу. Об этом информирует 5 августа Минобороны страны.

Решение о назначении Байрактароглу было принято на сегодняшнем заседании Высшего военного совета.

"Глава генштаба ВС Турции Метин Гюрак отправлен на пенсию, на его место назначен командующий сухопутными войсками Сельчук Байрактароглу, а командующим сухопутными войсками станет командующий 1-й армией Метин Токель"

– Минобороны Турции

Указ, подписанный главой государства, вступит в силу 30 августа.

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