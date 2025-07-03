Вестник Кавказа

На западе Ирана погибли члены КСИР

На западе Ирана погибли члены КСИР
Двое военных КСИР стали жертвами взрыва в провинции Луристан.

В провинции Луристан, расположенной на западе Ирана, произошел инцидент с подрывом взрывных устройств. Жертвами стали два бойца КСИР, информирует пресс-служба иранского элитного подразделения. 

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром возле Хорремабада. Подробности происшествия не сообщаются, однако известно, что взрывные устройства остались с момента недавнего военного конфликта Ирана и Израиля. 

Напомним, что военное противостояние между Израилем и Ираном, начавшееся 13 июня с ударов ЦАХАЛ, завершилось договоренностями о прекращении огня, которые были достигнуты 24 июня.

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