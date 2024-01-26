На выплаты социальных пособий в Северной Осетии потратят 15 млрд рублей

Руководство Северной Осетии собирается почти в два раза увеличить объем средств, выделяемых на социальные пособия для семей с детьми. В этом году на это планируется потратить 15 млрд рублей.

В нынешнем году власти Северной Осетии намерены потратить около 15 млрд рублей на социальные пособия для семей с детьми. Об этом рассказала вице-премьер республики.

"Довольно хорошим подспорьем для семей, у которых есть дети, является единое социальное пособие. В этом году на эти цели в республике предусмотрено до 15 млрд рублей. Это огромная сумма"

– Альбина Плаева

Она обратила внимание на то, что в том году на это было потрачено практически в 2 раза меньше – 8 млрд рублей.

По словам Плаевой, 2024 год станет хорошей возможностью, чтобы еще больше повысить статус семьи.

"Действительно, Год семьи - это возможность в очередной раз подчеркнуть важность семейных ценностей, дополнительно поднять статус семьи"

– вице-премьер региона