На выборах в Турции проголосовали основные претенденты на пост президента

Опубликовано: 12:28, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

В ходе голосования на президентских выборах, проходящих в Турции, сегодня проголосовали два основных претендента на этот высокий пост.

Главный противник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, кандидат от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу сегодня проголосовал на президентских выборах: избирательный участок, на который пришел Кылычдароглу, расположен в Аргентинской начальной школе в районе Чанкая столицы Турции Анкары.

Приезд оппозиционного кандидата на избирательный участок его сторонники встретили аплодисментами и криками "Кылычдароглу - гордость народа". Он прибыл с женой Сельви и мэром Анкары Мансуром Явашем, передает РИА Новости.

Поти в то же время, на в Стамбуле, проголосовал и действующий президент Турции и один из кандидатов на выборах главы государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Он прибыл на участок в азиатской части Стамбула в районе 11.40 (совпадает с мск) в сопровождении жены.

Избирателей на время голосования президента Турции на участок не пускали - впрочем, это их не огорчило, они напротив выстроились в очередь, чтобы увидеть президента, и по его прибытии приветствовали его овациями.