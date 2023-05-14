Народ Турции выбирает президента

Опубликовано: 10:06, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в 81 провинции Турции открылись избирательные участки на президентских и парламентских выборах. Они будут работать до 17:00 по местному времени (совпадает с мск). Всего в стране и за ее пределами установлены 191 884 урны для голосования, правом голоса обладают 64 млн турецких граждан.

По всей Турции сегодня открылись избирательные участки на выборах президента и парламента. Граждане страны выбирают президента, которому предстоит управлять Турецкой Республикой ближайшие пять лет, и 600 депутатов ее парламента.

Кандидаты в президенты

Основная интрига развернется на президентских выборах, в которых участвуют три кандидата - действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "Альянса АТА" Синан Оган. Основная борьба за высший государственный пост, как ожидается, развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Для победы одному из них надо набрать более 50% голосов. Если в начале предвыборной гонки за президентское кресло боролись четыре кандидата, за три дня до выборов один из них, лидер партии Memleket Мухаррем Индже, заявил, что снимает свою кандидатуру. Его имя останется в избирательных бюллетенях, так как о снятии его кандидатуры было объявлено после того, как Высший избирательный совет (YSK) официально обнародовал имена кандидатов. Однако даже если Индже наберет свыше 50% голосов и победит на выборах, главой республики он стать не сможет.

Кандидаты в парламент

Вместе с президентскими проходят также парламентские выборы. В них участвуют 36 партий, часть из которых объединилась в альянсы для повышения шансов получить больше мест в парламенте.

Право проголосовать имеют 60 млн 721 тыс 475 жителей Турции, большинство из них женщины, их более 30,7 млн. Впервые в жизни проголосуют около 5 млн человек.

Голосующим предстоит заполнить бюллетень длиной в метр, в котором значатся пять альянсов партий, в том числе альянс правящей партии "Республиканский" и альянс оппозиции "Народный", в который входят шесть партий. Всего в итоговый список турецкого избиркома вошли 24 партии.

Как голосуют за рубежом

Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, свои голоса за кандидатов уже отдали свыше 1,8 млн граждан, а явка в представительствах Турции в 73 странах стала рекордной, превысив 53%.

Запечатанные мешки с бюллетенями из-за границы доставили самолетами в Анкару, где их хранят в закрытой на пять замков комнате - ключи от нее есть у представителей четырех представленных в парламенте партий и члена избиркома.

Фавориты выборов

Предвыборные исследования не выявили явного фаворита на пост президента - различные опросы показывают цифры в пользу и Эрдогана, и Кылычдароглу.

Ожидается, что действующий президент Турции проголосует в Стамбуле, где накануне вечером он завершил предвыборную кампанию, а Кылычдароглу и Оган - в Анкаре. Власти уже усилили меры безопасности на участке для голосования, где должен отдать свой голос Эрдоган - на нем дежурят бойцы спецназа, а также силовики в штатском, которые проводят осмотр вещей людей, желающих пройти на его территорию.

В день выборов запрещена продажа алкогольных напитков, закрыты кафе, свадьбы разрешено праздновать после 18:00. Также избирателям, голосующим на всеобщих выборах, запрещено заходить в кабины для голосования с мобильными телефонами и камерами, пишет газета Hürriyet.

Окончательные результаты выборов должны быть опубликованы 19 мая в официальной газете.