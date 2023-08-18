На трассе между Адлером и Красной поляной сгорел автобус

На трассе в Краснодарском крае вспыхнул пожар в автобусе, в результате которого он полностью сгорел. В результате инцидента никто не пострадал.
На трассе Адлер – Красная поляна загорелся автобус. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Информация о возгорании на Краснополянском шоссе поступила в пятницу утром. Его площадь составила 7 кв метров.
Пожарным удалось ликвидировать огонь, однако транспортное средство полностью сгорело. В тушении участвовали 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.
В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются причины произошедшего.