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На трассе между Адлером и Красной поляной сгорел автобус

На трассе между Адлером и Красной поляной сгорел автобус
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На трассе в Краснодарском крае вспыхнул пожар в автобусе, в результате которого он полностью сгорел. В результате инцидента никто не пострадал.

На трассе Адлер – Красная поляна загорелся автобус. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании на Краснополянском шоссе поступила в пятницу утром. Его площадь составила 7 кв метров.

Пожарным удалось ликвидировать огонь, однако транспортное средство полностью сгорело. В тушении участвовали 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются причины произошедшего.

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