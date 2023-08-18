На трассе между Адлером и Красной поляной сгорел автобус

Опубликовано: 12:57, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На трассе в Краснодарском крае вспыхнул пожар в автобусе, в результате которого он полностью сгорел. В результате инцидента никто не пострадал.

На трассе Адлер – Красная поляна загорелся автобус. Об этом сказано в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании на Краснополянском шоссе поступила в пятницу утром. Его площадь составила 7 кв метров.

Пожарным удалось ликвидировать огонь, однако транспортное средство полностью сгорело. В тушении участвовали 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

В результате инцидента никто не пострадал. Устанавливаются причины произошедшего.