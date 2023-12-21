На Ставрополье арестовали владельца взорвавшейся пекарни

Ближайшие два месяца хозяин заведения, в котором несколько дней назад прогремел взрыв, будет находиться под стражей. В результате инцидента получили различные травмы семь человек.

В Ставрополе арестован хозяин заведения, в котором несколько дней назад прогремел взрыв. Об этом информирует в своем Telegram-канале Октябрьский районный суд.

"Суд, исследовав материал, с учетом личности гражданина, обстоятельств и тяжести преступлений, в совершении которых он подозревается, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 26 февраля 2024 года"

– краевой суд

При этом там отметили, что постановление пока не вступило в законную силу.

Следствие полагает, то владелец заведения подключил в нем неустановленное газовое оборудование, нарушив тем самым правила безопасности.