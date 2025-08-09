На реке Араз между Арменией и Ираном вырастет второй мост

Иран и Армения построят второй мост через реку Араз, разделяющую две страны – он вырастет в Норадузе, а действующий мост будет реконструирован, сообщила по итогам переговоров в Ереване министр дорог и городского развития Ирана.

Иран и Армения расширят транспортное сотрудничество, в рамках которого будут реализованы новые проекты – так, представители двух стран в ходе переговоров в Ереване согласовали строительство второго моста через реку Араз, сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

Предварительно согласованы строительство второго моста в Норадузе, реконструкция действующего моста, построенного в 1995 году, благоустройство пограничных терминалов, а также пересмотр пошлин для грузовых автомобилей, сообщила министр, передает иранское государственное новостное агентство Tasnim.

"Эти шаги позволят облегчить работу грузоперевозчиков и сформировать полноценный транзитный пакет. Составление пакета будет завершено в ближайшие месяцы"

– Фарзане Садег

Получит развитие и проект железной дороги, соединяющей Персидский залив с Черным морем, она будет продлена от Джульфы до Еревана. Также стороны планируют подписать меморандум в сфере авиаперевозок и документ о сотрудничестве в области портовой инфраструктуры, который задействует логистический потенциал южных иранских портов на побережье Персидского залива и Оманского моря.

Все нововведения создадут прочную основу для развития транзита между Ираном, Арменией, Европой и Восточной Азией, добавила иранский министр.