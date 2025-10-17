На Каспии завершились совместные учения Азербайджана и Ирана

Азербайджан и Иран успешно провели совместные учения на Каспии. Они проходили с участием ВМС двух стран.

В Каспийском море состоялись совместные поисково-спасательные учения Азербайджана и Ирана. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 17 октября на портале Минобороны Азербайджана.

Учения под названием AZIREX – 2025 проходили с участием Военно-морских сил обеих стран.

"В соответствии с планом, во время действий, выполнявшихся поэтапно и во взаимодействии, участники продемонстрировали высокий уровень боевой выучки" – Минобороны АР

В завершение учений стороны обменялись подарками. Кроме того, состоялось награждение отличившихся военнослужащих.