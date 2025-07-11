На благоустройство общественных пространств в Дагестане направят 1 млрд рублей

В текущем году общественные пространства в Дагестане благоустроят за миллиард рублей. Работы проводят в рамках федеральной программы.

В Дагестане на благоустройство 131 общественного пространства направят 1 млрд рублей в 2025 году, рассказали в пресс-службе главы региона.

Работы проведут в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Их завершение намечено на начало осени. Благоустройство будет профинансировано как из федерального бюджета, так и бюджетов муниципальных образований.

Специалисты проведут высадку деревьев и кустарников, обустроят детские и спортивные площадки, установят небольшие скульптуры, а также проведут ремонт дорог и модернизацию освещения на улицах.

В пресс-службе уточнили, что предыдущий этап программы завершился в конце 2024 года. По его итогам были благоустроены 117 общественных пространств, на работы было направлено свыше 900 млн рублей.