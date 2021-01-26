Муху Алиев стал кавалером ордена "За доблестный труд"

Первого президента Дагестана Муху Алиева наградили орденом "За доблестный труд", награду в день 85-летнего юбилея ему вручил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"Дмитрий Козак отметил многолетнюю работу политика на благо республики и его вклад в становление современного Дагестана"

- пресс-служба главы Дагестана

Также Дмитрий Козак зачитал поздравительный адрес от президента страны Владимира Путина, в котором говорится: весь профессиональный путь, вся жизнь Муху Алиева тесными узами связана с Дагестаном. На ответственном посту президента Дагестана он многое сделал для социально-экономического развития родного края, сбережения его богатейшего исторического, духовного и культурного наследия, передает ТАСС.

Глава государства особо отметил мужество и стойкость, проявленное главой Дагестана в непростое для Северного Кавказа время, а также его весомый личный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в регионе.

Напомним, Муху Алиев в 2006 году был избран первым президентом Республики Дагестан и находился на этом посту по 2010 год.