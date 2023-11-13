Москву ждет снег и ледяной ветер

Снег и ледяные дожди придут в Москву и область уже в ближайшие часы. Об этом сообщает МЧС РФ.

Главк МЧС РФ предупредил о том, что в ближайшие часы на территории столичного регионе ожидается снег, также продут ледяные дожди,

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 10:00 до 13:00 27 ноября местами в Москве ожидается очень сильный снег. Местами ледяной дождь, сильный гололед»

– МЧС России

В этой связи спасатели порекомендовали автолюбителям снижать скорость и увеличивать дистанцию между авто, а пешеходов попросили не пережидать непогоду под рекламными щитами и незакрепленными конструкциями.

В настоящее время столбики термометров в Москве показывают +2 градуса, вечером может похолодать до -5 градусов.