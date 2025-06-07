Москва и Анкара усиливают контакты на фоне событий на Ближнем Востоке

РФ и Турция решили активизировать контакты из-за ирано-израильского конфликта. Накануне данный вопрос обсуждался в ходе телефонного разговор президентов двух стран.

Россия и Турция достигли договоренности об активизации контактов по линии МИД и Минобороны. Об этом поведал 17 июня помощник президента РФ.

"Президенты условились, что будут активизированы контакты по линии ряда министерств – прямо скажу, имеются в виду прежде всего два министерства в данной ситуации, с учетом обострившейся ситуации на Ближнем Востоке – это МИДы двух стран, и Минобороны двух стран"

– Юрий Ушаков

Он подчеркнул, что на это ориентированы руководители двух этих российских ведомств Сергей Лавров и Андрей Белоусов.

Напомним, телефонный разговор лидеров РФ и Турции состоялся в понедельник. Центральной темой беседы стали последние события на Ближнем Востоке.