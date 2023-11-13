Москва готовится к продолжению снегопадов

Столичные коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме. Это связано как с прошедшими и будущими снегопадами.
Так, согласно прогнозам, уже в воскресенье на Москву обрушатся осадки, которые поднимут нынешний уровень снежного покрова еще на два десятка сантиметров.
«Согласно данным синоптиков, с 26 по 27 ноября в столице ожидается сильный снег, метель, гололед, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 20 см»
– комплекс городского хозяйства
Уточняется, что особое внимание дорожники уделяют состоянию пешеходных зон, а также территориям вокруг остановок и соцобъектов.
Отметим, что температурный фон в воскресенье существенным образом не изменится: воздух 26 ноября днем прогреется до -4 градусов, а в понедельник потеплеет до нуля градусов.