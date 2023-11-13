Москва готовится к продолжению снегопадов

В Москве будут продолжаться снегопады. Коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме.

Столичные коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме. Это связано как с прошедшими и будущими снегопадами.

Так, согласно прогнозам, уже в воскресенье на Москву обрушатся осадки, которые поднимут нынешний уровень снежного покрова еще на два десятка сантиметров.

«Согласно данным синоптиков, с 26 по 27 ноября в столице ожидается сильный снег, метель, гололед, заносы на дорогах, снежный накат, суммарный прирост снега может составить до 20 см»

– комплекс городского хозяйства

Уточняется, что особое внимание дорожники уделяют состоянию пешеходных зон, а также территориям вокруг остановок и соцобъектов.

Отметим, что температурный фон в воскресенье существенным образом не изменится: воздух 26 ноября днем прогреется до -4 градусов, а в понедельник потеплеет до нуля градусов.