Море в Крыму станет чище в 2023 благодаря очистным станциям

Опубликовано: 2:34, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году в Крыму начнут работать семь новых очистных сооружений. Они возводятся в районе побережья, это значит, что Черное море в Крыму станет чище.

Семь очистных станций откроются в этом году на побережье в Крыму.

Очистные сооружения возводятся на средства госпрограммы, чтобы решить проблему стоков, идущих в Черное море.

"Девять очистных канализационных станций сейчас строится, ввод в эксплуатацию семи из них запланирован в 2023 году"

– глава Крыма Сергей Аксенов

Всего в рамках госпрограммы в Крыму в ближайшие три года появится 24 очистных станции, ожидается, что море в шести курортных районах станет более чистым.