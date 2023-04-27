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Море в Крыму станет чище в 2023 благодаря очистным станциям

Море в Крыму станет чище в 2023 благодаря очистным станциям
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В этом году в Крыму начнут работать семь новых очистных сооружений. Они возводятся в районе побережья, это значит, что Черное море в Крыму станет чище.

Семь очистных станций откроются в этом году на побережье в Крыму.

Очистные сооружения возводятся на средства госпрограммы, чтобы решить проблему стоков, идущих в Черное море.

"Девять очистных канализационных станций сейчас строится, ввод в эксплуатацию семи из них запланирован в 2023 году"

– глава Крыма Сергей Аксенов

Всего в рамках госпрограммы в Крыму в ближайшие три года появится 24 очистных станции, ожидается, что море в шести курортных районах станет более чистым.

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