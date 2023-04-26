На Крымском мосту готовы к работе новые досмотровые площадки

Опубликовано: 16:50, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В летний сезон на подъездах к Крымскому мосту будут работать 84 площадки для досмотра автотранспорта, его пассажиров и их багажа, что позволит пропускть в сутки до 15 тыс автомобилей в каждом направлении.

На въездах на Крымский мост завершается реконструкция досмотровых площадок – их общее число выросло до 84, сообщил замдиректора Керченского филиала "Управления ведомственной охраны Минтранса России" Юрий Никулин.

"Со стороны Краснодарского края предусмотрено 44 досмотровые точки, а со стороны Крыма проведения реконструкции их будет 40", - рассказал Никулин, добавив, что площадка со стороны Краснодарского края будет полностью готова 28 апреля, а со стороны Крыма работы завершатся к началу мая, передает "Интерфакс".

Существовавшие досмотровые комплексы здесь дополнили модулями, в которых расположены стационарные металлодетекторы и рентгенотелевизионные установки для досмотра пассажиров и багажа.

При въезде на мост в отдельном потоке досматриваются автобусы и микроавтобусы. Легковые автомобили без багажа или с его минимальным количеством проверяются в ручном режиме, а загруженные с большим объемом багажа направляют на сканирование. Время прохождения автомобиля через сканер занимает от 7 до 9 минут, а значит в пик курортного сезона в каждом направлении за сутки смогут проходить до 15 тысяч машин.