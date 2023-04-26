Поезда пойдут через Крымский мост уже в мае

Опубликовано: 13:15, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Круглосуточный режим работ по восстановлению железнодорожной части Крымского моста позволит запустить рабочее движение поездов на участке между Краснодарским краем и Крымом уже в мае, сообщили в Упрдор "Тамань".

Восстановление железнодорожной части Крымского моста идет с опережением графика, что позволит запустить рабочее движение по мосту раньше намеченного срока, сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Никита Храпов.

"Уже ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно, что позволит опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае", - рассказал Храпов, передает "Интерфакс".

Все самые сложные работы по восстановлению железнодорожной составляющей Крымского моста уже завершены, добавил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань".

Ранее планировалось, что полноценное движение по железнодорожной части Крымского моста станет возможным к началу лета этого года, установленный срок завершения работ - 1 июля.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, ведущей из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".