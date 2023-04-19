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Попасть в Крым автолюбителям станет проще

Попасть в Крым автолюбителям станет проще
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В предстоящем летнем сезоне российским туристам-автолюбителям упростят доступ к Крымскому мосту – дорожные службы оборудуют не менее 40 новых мест досмотра их личного транспорта, сообщили в Росавтодоре.

На въездах на Крымский мост со стороны Крыма и Краснодарского края в преддверии курортного сезона дорожники оборудуют четыре десятка дополнительных мест досмотра, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Дополнительные посты охраны и увеличение числа сотрудников на досмотре позволят максимально сократить для водителей время прохождения зоны транспортной безопасности, - рассказал руководитель Росавтодора Роман Новиков, передает "Интерфакс".

Подчиненные Минтрансу РФ и Росавтодору организации уже строят новые пункты досмотра, которые позволят существенно увеличить пропускную способность магистрали. После их запуска Крымский мост сможет пропускать до 8,5 тыс автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период - до 15-17 тыс автомобилей.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что руководство республики сделает все возможное для обеспечения доступности Крымского полуострова в курортный сезон, а досмотр и пересечение моста даже в самый пиковый период будет занимать не более часа.

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