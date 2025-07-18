Мишустин готовит официальный визит в Киргизию

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 14 августа с официальным визитом прилетит в Киргизию, где примет участие в российско-киргизских переговорах на уровне правительств двух стран.

"В ходе переговоров глав правительств России и Киргизии планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание будет уделено развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях"

- кабмин России

Все это направлено на реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, добавили в аппарате правительства РФ, передает РИА Новости.

В Киргизии насчитывается более 1,7 тыс предприятий с российским участием, а страна является одним из основных внешнеэкономических партнеров и крупнейших инвесторов в национальную экономику. Торгово-экономические связи с Киргизией поддерживают более 80 субъектов Российской Федерации, Российско-Киргизский Фонд развития профинансировал около 3,6 тыс проектов на общую сумму более $835 млн, рассказали в Фонде.