МИД Турции: Армении нужно приложить усилия для создания мира в регионе

Глава МИД Турции призвал Армению усилить меры по созданию стабильности в регионе. По его словам Армения и Азербайджан сейчас как никогда близки к достижению мира.

Власти Республики Армения должны приложить усилия, чтобы нормализовать отношения с Азербайджанской Республикой. Сейчас регион близок к установлению мира. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в процессе своей речи на совместном брифинге с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Стороны должны сделать все возможное для обеспечения мира и стабильности в регионе. К сожалению, армянская диаспора продолжает провокации против Азербайджана в Европе. Однако Армении следовало бы приложить усилия для нормализации отношений (с Азербайджаном) и подписания мирного соглашения. Регион как никогда близок достижению мира и безопасности, и мы продолжим сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении"

– Хакан Фидан

Глава МИД подчеркнул, что Турция поддерживает мирный диалог между АР и РА и ждет подписание соглашения о мире. Стабильная ситуация в регионе положительно скажется в том числе и на развитие турецко-армянских отношений.