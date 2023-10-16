Президент Азербайджана встретился с главой МИД Турции

Ильхам Алиев сегодня провел встречу с турецким министром иностранных дел. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения Баку и Анкары.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Участники встречи обратили внимание на то, что азербайджано-турецкие дружеские и братские отношения успешно развиваются во всех сферах.

Ильхам Алиев и Хакан Фидан заявили, что взаимные визиты и контакты между президентами, а также на других уровнях, сделали вклад в упрочение сотрудничества.

Стороны также выразили уверенность в том, что отношения между Баку и Анкарой продолжат укрепляться по всем направлениям.

Кроме того, президент Азербайджана и глава МИД Турции обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.