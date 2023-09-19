МИД РФ: Азербайджан известил Россию о начале антитеррористических мероприятий

Опубликовано: 16:10, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мария Захарова сообщила, что азербайджанская сторона известила российский миротворческий контингент о начале антитеррористической операции за несколько минут.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сообщила, что российский миротворческий контингент, находящийся на территории Азербайджана, был уведомлен о начале антитеррористической операции в Карабахском регионе АР.

"Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий"

- Мария Захарова

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.