Международный форум НКО примет ингушский Магас

Уже в конце следующей недели столица Ингушетии примет пятидневный Международный форум некоммерческих организаций, который поможет российскому обществу в формировании активной гражданской позиции.

В столице Ингушетии Магасе с 28 июля по 1 августа пройдет Международный форум некоммерческих организаций (НКО), сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Это одно из самых ожидаемых и перспективных мероприятий, направленных на развитие внутреннего и внешнего взаимодействия общественных организаций. Его реализация стала возможной благодаря участию в программе комплексного развития молодежи "Регион для молодых" в рамках национального проекта "Образование"

- Махмуд-Али Калиматов

Форум обещает быть насыщенным – планируется, что на его площадках пройдут круглые столы, дискуссии, лекции, мастер-классы, а также культурно-досуговых мероприятия – все это поможет его участникам обменяться опытом и знаниями и сделать более эффективным решение социальных проблем, отметил глава Ингушетии.

Организация и проведение таких мероприятий очень важно для развития общества и формирования у него активной гражданской позиции, выразил уверенность Калиматов.

Напомним, только в Ингушетии работают более 520 общественных некоммерческих организаций.