Мемориал жертвам депортации карачаевского народа реконструируют в КЧР

Власти Карачаево-Черкесии проводят реконструкцию мемориала жертвам депортации карачаевского народа, работы уже стартовали.

Памятник жертвам депортации карачаевского народа проходит реконструкцию в Карачаево-Черкесии, подробности рассказал глава республики Рашид Темрезов.

По его словам, работы по восстановлению памятника стартовали в нынешнем году.

"Конечно, для нас, для всех жителей республики, для всех национальностей, это очень важный объект"

– Рашид Темрезов

Руководитель региона уточнил, что работы будут завершены, а памятник восстановлен к третьему мая – в этот день в республике отмечается праздник, День возрождения карачаевского народа.

Стоит отметить, что мемориал находится на въезде в Карачаевск. Он был открыт в 2005 году.