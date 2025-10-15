Меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения оформили Анкара и Тбилиси

Глава Минздрава Турции прибыл с визитом в Грузию. В ходе поездки стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения.

Грузия и Турция оформили в Тбилиси меморандум о взаимопонимании в сфере здравоохранения. Свои подписи под документом поставили министры здравоохранения двух стран Михаил Сарджвеладзе и Кемаль Мемисоглу.

В ходе поездки в Тбилиси глава Минздрава Турции также встретился с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Комментируя прошедшую встречу, Кобахидзе отметил на своих страницах в соцсетях, что она прошла конструктивно.

"Я поблагодарил его за постоянную поддержку Турцией Грузии в сфере здравоохранения, и в очередной раз подтвердил готовность Грузии к дальнейшему углублению партнерства на благо наших граждан"

– премьер-министр Грузии

В ходе встречи было подчеркнуто, что подписание меморандума о сотрудничестве между ведомствами здравоохранения двух стран будет способствовать в дальнейшем развитию партнерства.