Меликов: Дагестан готов обеспечить грузопотоки в страны Ближнего Востока

Совершенствование транспортной логистики в столице Дагестана поможет наладить грузопоток по транспортному коридору "Север – Юг", соодщил глава региона Сергей Меликов.

Власти Дагестана работают над развитием Махачкалинского транспортного узла – это стратегически важное не только для региона, но и для всей страны направление, которое позволит оптимизировать грузовые потоки из России в Иран, Китай, Индию и другие азиатские страны, сообщил сегодня глава Дагестана Сергей Меликов на торжественной церемонии открытия Дня республики на международной выставке-форуме "Россия".

"Через Дагестан проходит международный транспортный коридор "Север-Юг", ведь в регионе, который граничит с пятью государствами, функционируют железнодорожные, автомобильные, морской и воздушный виды транспорта"

- Сергей Меликов

Сейчас полным ходом идет реконструкция аэропорта дагестанской столицы, ее завершение позволит снять все ограничения в приеме воздушных судов, добавил Меликов, передает "Интерфакс".

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в Дагестане открылись два отремонтированных участка федеральной автодороги "Кавказ" протяженностью 8,3 км: они стали четырехполосными, а значит – пропускная способность магистрали, входящей в транспортный коридор "Север – Юг", станет выше. Теперь эта часть международного транспортного коридора станет безопаснее и удобнее не только для водителей большегрузов, но и для автотуристов. Также в ходе расширения коридора "Север-Юг" в Дагестане построят объездные пути вокруг городов Дербент, Хасавюрт и Махачкала.