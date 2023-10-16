В Дагестане открыли два обновленных участка трассы "Север – Юг"

Опубликовано: 20:31, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба главы Дагестана

Сегодня в Дагестане открылись еще два участка федеральной трассы "Кавказ", входящей в международный транспортный коридор "Север – Юг".

Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи открыл в Дагестане два отремонтированных участка федеральной автодороги "Кавказ" протяженностью 8,3 км: они стали четырехполосными, а значит – здесь снизится аварийность, а пропускная способность магистрали, входящей в транспортный коридор "Север – Юг", станет выше.

Протяженность трассы, тянущейся от Чечни до российско-азербайджанской границы, в Дагестане составляет 274 км, и капитальный ремонт еще двух ее участков – большое событие не только для региона: теперь эта часть международного транспортного коридора станет безопаснее и удобнее не только для водителей большегрузов, но и для автотуристов, передает "АиФ-Дагестан".

Ремонт дагестанских автодорог будет продолжен: вскоре в регионе будут построены трассы в обход Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других городов, а ремонт еще нескольких участков трассы "Кавказ" продолжается и сегодня, отметил глава республики Сергей Меликов.

"Это дает возможность, в том числе, и развивать маршруты для промышленной отрасли, агропромышленной отрасли, и, конечно, для туризма. Потому что они позволяют увязывать столь привлекательные за последнее время туристические районы Дагестана с другими районами нашей страны"

- Сергей Меликов