Цумадинский район Дагестана получит новую дорогу

Опубликовано: 21:29, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в Цумадинсокм районе Дагестана начнется строительство новой автодороги – она соединит Верхнее Хваршини и Хушет, строить ее будет ООО "Южгазстрой".

Дагестанское ООО "Южгазстрой" выиграло конкурс на строительство автомобильной дороги Верхнее Хваршини - Хушет в Цумадинском районе Дагестана, которую оно построит за 700,73 млн рублей, сообщает сайт zakupki.gov.ru.

Работы предстоит много – несмотря на то, что длина трассы составляет всего 13,6 км, подрядчика ждут работы по восстановлению и закреплению дорожного полотна, расчистка полосы отвода и собственно укладка дороги, которую планируют закончить до 30 сентября 2027 года, передает "Интерфакс".

Напомним, ООО "Южгазстрой" уже строит водопровод "Кайтаг-Дербент", завершение строительства которого запланировано на конец следующего, 2024 года.