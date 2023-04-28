Дороги в Дагестане доведут до совершенства

Опубликовано: 22:29, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Реконструкция автодорог в обход трех городов в Дагестане позволит оптимизировать схему федеральных трасс. Также это поможет развитию международного транспортного коридора "Север - Юг".

Правительство РФ уделяет внимание развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", в том числе участку, проходящему по территории Дагестана, поэтому реконструкция федеральных автодорог в обход Хасавюрта, Махачкалы и Дербента позволит оптимизировать не только местную транспортную схему, но и федеральные дороги, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Как отметил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, ведется большая работа по реконструкции автомобильных пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе с увеличением их пропускной способности более чем в пять раз.

"В свете этого очень своевременными оказались решения российского правительства по строительству и реконструкции участков федеральных автодорог в обход городов Хасавюрт, Махачкала, Дербент",

- отметил Абдулмуслимов, передает "Интерфакс".

По завершении их строительства значительно вырастут средняя скорость транспортного потока, пропускная способность дорог, а также снизится число ДТП и улучшится экология в этих городах.

Как подчеркнул заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, текущие геополитические условия диктуют изменение логистических цепочек и переориентацию на южное и восточное направления, для чего важно обеспечить необходимой инфраструктурой растущий грузооборот с Востоком, создать обходы Каспийского моря с выходом через Иран на Индию.

Напомним, разработка проектно-сметной документации северного обхода Махачкалы начнется в 2023 году, строительство двух скоростных дорог в обход Дербента и Хасавюрта начнется в 2025 году.