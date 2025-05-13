Вестник Кавказа

Мединский: цель переговоров с Украиной состоит в установлении долгосрочного мира

Мединский: цель переговоров с Украиной состоит в установлении долгосрочного мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия видит целью прямых переговоров с Украиной долгосрочный мир и ликвидацию первопричин конфликтной ситуации, рассказал глава российской делегации, которая ожидает в Стамбуле делегацию из Киева.

Помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию в Стамбуле, где должны состояться прямые переговоры с Украиной, рассказал о цели переговоров.

Прежде всего он отметил, что накануне российский лидер Владимир Путин поставил задачи и определил переговорную позицию Москвы в Стамбуле.

"Вчера вечером президент России, как уже сообщалось ранее, провел специальное совещание по подготовке нашей делегации к переговорам в Стамбуле"

– Мединский

Участие в совещании принимало руководство Совбеза РФ, правительство, глава Минобороны и командующие всеми группировками ВС России, задействованными в СВО.

"Задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта"

– Мединский

Он добавил, что российская делегация конструктивно настроена на поиск возможных развязок и точек соприкосновения.

Отметим, что в настоящее время украинская делегация еще не прибыла в Стамбул. Время начала переговоров не установлено, по некоторым данным, они могут быть отложены до пятницы 16 мая.

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