Матвиенко на встрече с Гафаровой: у Москвы появились новые возможности сотрудничества с Баку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой сообщила об открытии новых перспектив сотрудничества с Баку.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой заявила, что в результате урегулирования Москвой и Баку последствий трагедии с самолетом AZAL перед Россией и Азербайджаном открываются новые возможности для сотрудничества.

Переговоры состоялись "на полях" 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Стамбуле.

"Мы очень рады, что вчера наши правительства окончательно приняли решение о ликвидации последствий трагического происшествия с самолетом"

– Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда также выразила соболезнования всем семьям жертв авиакатастрофы.

"Мы завершили этот этап, и это открывает новые возможности для дальнейшего развития российско-азербайджанских, взаимовыгодных отношений… Мы нацелены на упрочение связей с Азербайджаном"

– Валентина Матвиенко

Она обратила внимание на огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Баку, подчеркнув, что оно развивается в самых разных направлениях.

Кроме того, Матвиенко выразила удовлетворение уровнем развития межпарламентского взаимодействия РФ и АР.

Участники встречи отметили регулярность контактов России и Азербайджана на парламентском уровне. Так, в конце 2025 года в Москве прошло заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса в Москве, очередное такое мероприятие пройдет в Баку.

"По срокам и месту проведения Тринадцатого российско-азербайджанского Межрегионального форума ждем предложения азербайджанской стороны. В настоящее время отношения с Азербайджаном поддерживают более семидесяти субъектов РФ"

– Валентина Матвиенко

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова передала приветствие от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она подтвердила настрой Баку на укрепление всестороннего сотрудничества с Москвой.

На переговорах также была затронута ситуация с Ираном. Валентина Матвиенко напомнила, что российский президент Владимир Путин выразил признательность Ильхаму Алиеву за содействие в эвакуации из ИРИ россиян, а также в доставке из России гумпомощи народу Ирана, которая была осуществлена через территорию Азербайджана.

Помимо этого, Матвиенко и Гафарова указали на традиционно высокий уровень сотрудничества РФ и АР на международных парламентских площадках, в том числе в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и Межпарламентского союза.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.