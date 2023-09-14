"Машук" начнет обучать тренеров по боевым искусствам

Опубликовано: 19:16, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спортивные тренеры со всей страны приедут этой осенью на Ставрополье, чтобы пройти обучение в центре "Машук". Программа курса будет разнообразной.

Центр знаний "Машук" в Пятигорске займется подготовкой спортивных тренеров.

"Мы запускаем для себя новую целевую аудиторию и вместе с Российским союзом боевых искусств мы проведем большую образовательную программу для спортивных тренеров. "Машук" учит тех, кто учит. В этом смысле спортивные тренеры являются одними из самых мощных наставников, которые влияют на становление личности"

– директор центра знаний "Машук" Антон Сериков

Первый набор состоится уже этой осенью, ожидается около 250 слушателей, поделился он с ТАСС.

"Российский союз боевых искусств готов привезти к нам большое количество людей из всех боевых федераций нашей страны"

– Сериков