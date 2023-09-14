"Машук" начнет обучать тренеров по боевым искусствам

Спортивные тренеры со всей страны приедут этой осенью на Ставрополье, чтобы пройти обучение в центре "Машук". Программа курса будет разнообразной.
Центр знаний "Машук" в Пятигорске займется подготовкой спортивных тренеров.
"Мы запускаем для себя новую целевую аудиторию и вместе с Российским союзом боевых искусств мы проведем большую образовательную программу для спортивных тренеров. "Машук" учит тех, кто учит. В этом смысле спортивные тренеры являются одними из самых мощных наставников, которые влияют на становление личности"
– директор центра знаний "Машук" Антон Сериков
Первый набор состоится уже этой осенью, ожидается около 250 слушателей, поделился он с ТАСС.
"Российский союз боевых искусств готов привезти к нам большое количество людей из всех боевых федераций нашей страны"
– Сериков