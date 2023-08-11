В Пятигорске готовятся к открытию форума «Машук»

Опубликовано: 20:14, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Форум «Машук» соберет молодежь и подростков, а также всех участников образовательного процесса.

Уже в субботу, 12 августа, в Пятигорске стартует Всероссийский молодежный образовательный форум «Машук». Организаторы отмечают, что впервые за всю историю мероприятия, участниками форума станут подростки.

«Форум станет одним из ключевых событий Года педагога и наставника. Его образовательная программа будет построена вокруг тезиса „Учим тех, кто учит!“ Участники рассмотрят весь процесс образовательного цикла и путь ученика от школьной скамьи и кафедры педагогического вуза до его погружения в будущую профессию и вклада в развитие своей страны»

– пресс-релиз оргкомитета форума

Планируется, что участие в форуме примут не только педагоги, но и те, кто воспитывает в детях патриотический дух – наставники. Также съедутся библиотекари, экскурсовод и воспитатели детсадов, - всего более двух тысяч человек.