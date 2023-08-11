РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Пятигорске готовятся к открытию форума «Машук»

В Пятигорске готовятся к открытию форума «Машук»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Форум «Машук» соберет молодежь и подростков, а также всех участников образовательного процесса.

Уже в субботу, 12 августа, в Пятигорске стартует Всероссийский молодежный образовательный форум «Машук». Организаторы отмечают, что впервые за всю историю мероприятия, участниками форума станут подростки.

«Форум станет одним из ключевых событий Года педагога и наставника. Его образовательная программа будет построена вокруг тезиса „Учим тех, кто учит!“ Участники рассмотрят весь процесс образовательного цикла и путь ученика от школьной скамьи и кафедры педагогического вуза до его погружения в будущую профессию и вклада в развитие своей страны»

– пресс-релиз оргкомитета форума

Планируется, что участие в форуме примут не только педагоги, но и те, кто воспитывает в детях патриотический дух – наставники. Также съедутся библиотекари, экскурсовод и воспитатели детсадов, - всего более двух тысяч человек.

Ставропольские велосипедисты встретили лето гонкой вокруг Машука

Ставропольские велосипедисты встретили лето гонкой вокруг Машука

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1135 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version