Ставропольские велосипедисты встретили лето гонкой вокруг Машука

Опубликовано: 21:27, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вокруг Машука сегодня в честь Дня велосипедиста и начала летнего сезона прошла гонка велосипедистов. В ней участвовали лучшие велосипедисты Ставропольского края. Победители были определены сразу в 12 категориях.

В честь отмечавшегося накануне Дня велосипедиста сегодня у Машука состоялась гонка, в которой участвовали свыше 120 велосипедистов Ставропольского края. Как пояснили в мэрии Пятигорска, таким образом лучшие велосипедисты края символически встретили лето.

В мэрии уточнили, что в соревновании, организованном при помощи Минспорта России и российской Федерации велоспорта, участвовали велосипедисты из Георгиевска, Ессентуков, Железноводска, Минвод, Пятигорска, Ставрополя и других населенных пунктов края.

Победители гонки определялись сразу в 12 категориях. В итоге лучшим велосипедистом стал новопавловский спортсмен Захар Халашевский, а в женском зачете победила минераловодка Елена Безрукова.