Вестник Кавказа

Марокканский полузащитник стал игроком "Ахмата"

Полузащитник футбольного клуба “Ахмат“ Мохамед Амин Талал
© Фото: страница в социальных сетях Мохамеда Амина Талала
ФК "Ахмат" усилил свой состав хавбеком из Марокко Мохамедом Амин Талалом. Ранее он защищал цвета "Шерифа" из Тирасполя.

Футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с марокканским полузащитником Мохамедом Амин Талалом. Об этом сказано в сообщении на сайте грозненской команды.

Соглашение с 27-летним хавбеком рассчитано на 2,5 года.

Последним клубом Талала был "Шериф" (Тирасполь).

"Был капитаном "Шерифа", лучшим бомбардиром. В прошедшем году болельщики признали Талала лучшим игроком команды. <…> Приветствуем Мохамеда Амин Талала, желаем ему хороших игр и побед с "Ахматом"

– пресс-служба клуба

Турнирная таблица

После 18 туров "Ахмат" занимает 13-ю строчку в чемпионате России. В активе грозненской команды 17 очков.

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