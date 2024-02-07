Марокканский полузащитник стал игроком "Ахмата"

ФК "Ахмат" усилил свой состав хавбеком из Марокко Мохамедом Амин Талалом. Ранее он защищал цвета "Шерифа" из Тирасполя.
Футбольный клуб "Ахмат" подписал контракт с марокканским полузащитником Мохамедом Амин Талалом. Об этом сказано в сообщении на сайте грозненской команды.
Соглашение с 27-летним хавбеком рассчитано на 2,5 года.
Последним клубом Талала был "Шериф" (Тирасполь).
"Был капитаном "Шерифа", лучшим бомбардиром. В прошедшем году болельщики признали Талала лучшим игроком команды. <…> Приветствуем Мохамеда Амин Талала, желаем ему хороших игр и побед с "Ахматом"
– пресс-служба клуба
Турнирная таблица
После 18 туров "Ахмат" занимает 13-ю строчку в чемпионате России. В активе грозненской команды 17 очков.