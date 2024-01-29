"Ахмат" усилил состав защитником сборной Туниса

ФК "Ахмат" пополнил свой состав игроком сборной Туниса. Он выступал за национальную команду на ЧМ-2022 в Катаре.

Защитник сборной Туниса по футболу Надер Гандри стал игроком грозненского "Ахмата". Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте клуба.

Соглашение с 28-летним игроком обороны рассчитано на 2,5 года.

Ранее Гандри играл за "Аджман" из ОАЭ. Защитник выступал за свою сборную на чемпионате мира в Катаре, прошедшем в конце 2022 года.

Турнирная таблица

После 18 туров "Ахмат" занимает 13-ю строчку в чемпионате России. В активе грозненской команды 17 очков.