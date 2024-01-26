Футбольные клубы за год потратили на трансферы бюджет небольшой страны

Футбольные клубы обновили рекорд по трансферным тратам за год более чем на $2 млрд. Лидерство в данном вопросе принадлежит английским командам.

Футбол становится все дороже: в 2023 году футбольные клубы установили новый рекорд по тратам на трансферы. Об этом свидетельствуют данные отчета организации о трансферах за предыдущий год.

В нем учитывались лишь переходы из одной страны в другую, трансферы внутри одной страны во внимание не брались.

Так, за год расходы клубов на трансферы выросли на 48,1% – с $6,5 млрд до $9,63 млрд.

Таким образом, предыдущий рекорд, который был установлен в 2019 году, превзойден на $2,28 млрд. В тот год на покупку игроков были потрачены $7,35 млрд.

Кто потратил больше всех?

В настоящее время первое место по расходам занимают клубы Англии, потратившие на усиление своих составов $2,96 млрд. Больше всех – свыше $1,2 млрд – на продаже игроков в другие лиги заработали клубы Германии.

Сколько потратили российские клубы?

Что касается российских клубов, то их траты в минувшем году достигли $113,9 млн. Продажи за рубеж составили $154,7 млн.