Бердыев покидает махачкалинское "Динамо" без объяснения причин

Главный тренер "Динамо" Махачкала Курбан Бердыев покинет клуб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте махачкалинцев.
Наставник воспользовался пунктом в контракте и разорвал соглашение в одностороннем контракте. При этом 71-летний специалист продолжит тренировать команду до тех пор, пока не будет назначен новый наставник.
Напомним, Бердыев возглавил "Динамо" летом 2023 года. После 20 туров динамовцы лидируют в первенстве Первой лиги, имея в своем активе 37 очков. Совсем рядом с ними находятся сразу четыре команды – "Химки" (36 очков), а также "Акрон", "Тюмень" и "Арсенал "Тула", набравшие по 35 очков.
Ранее сообщалось, что Бердыев может продолжить карьеру в Азербайджане. Он является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной сборной этой страны.