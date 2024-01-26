Бердыев покидает махачкалинское "Динамо" без объяснения причин

Нынешний рулевой махачкалинского "Динамо" принял решение о разрыве соглашения с клубом. При этом он еще будет руководить командой в течение какого-то времени.

Главный тренер "Динамо" Махачкала Курбан Бердыев покинет клуб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте махачкалинцев.

Наставник воспользовался пунктом в контракте и разорвал соглашение в одностороннем контракте. При этом 71-летний специалист продолжит тренировать команду до тех пор, пока не будет назначен новый наставник.

Напомним, Бердыев возглавил "Динамо" летом 2023 года. После 20 туров динамовцы лидируют в первенстве Первой лиги, имея в своем активе 37 очков. Совсем рядом с ними находятся сразу четыре команды – "Химки" (36 очков), а также "Акрон", "Тюмень" и "Арсенал "Тула", набравшие по 35 очков.

Ранее сообщалось, что Бердыев может продолжить карьеру в Азербайджане. Он является одним из кандидатов на пост главного тренера национальной сборной этой страны.