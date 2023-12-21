Сборную Азербайджана по футболу может возглавить тренер "Динамо"

АФФА рассматривает главного тренера "Динамо" Махачкала в качестве одного из кандидатов на пост наставника азербайджанской сборной. При этом в самом клубе исключают уход специалиста.

Новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу может стать Курбан Бердыев, возглавляющий в настоящее время махачкалинское "Динамо". Об этом пишут местные СМИ.

При этом в самом клубе назвали эти слухи бесповенными. По словам гендиректора "Динамо" Шамиля Газизова, Бердыев не уйдет в сборную Азербайджана, передает "Спорт-Экспресс".

"Сборная Азербайджана? Бердыев – тренер махачкалинского "Динамо". Точка. Появляющиеся слухи о нем меня не напрягают"

– Шамиль Газизов

Пост наставника "милли" остается вакантным после ухода итальянца Джанни Де Бьязи в ноябре прошлого года. В декабре стало известно, что Ассоциация футбольных федераций Азербайжана решила назначить на должность главного тренера иностранного специалиста. Среди основных кандидатов называются турецкие специалисты Шенол Гюнеш и Фатих Терим, а также бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.