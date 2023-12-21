Сын Марадоны сделал сенсационное заявление об отце

Сын Диего Марадоны заявил, что его отца убили. Ранее аргентинская прокуратура сообщила, что медработники допустили халатность и бросили легенду мирового футбола на произвол судьбы.

Диего Синагра, сын легенды мирового футбола Диего Марадоны, считает, что его отца убили. Об этом он заявил в эфире одного из итальянских телеканалов.

При этом Диего не уточнил, кто является убийцей.

"Идет открытое расследование. Мы, его дети, очень верим в аргентинское правосудие. Убежден, что это не должно было закончиться так. Они убили моего отца. Не мне говорить, кто это сделал, хотя у меня есть мысли на этот счет, но я не могу их высказать"

– Диего Синагра

Он подчеркнул, что его отца еще можно было спасти, но они бросили его на произвол судьбы.

Напомним, Марадона ушел из жизни в ноябре 2020 года. Ему было 60 лет.