Вестник Кавказа

Россия примет участие в парижском конгрессе УЕФА 

Россия примет участие в парижском конгрессе УЕФА 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Члены РФС посетят ближайший конгресс УЕФА. Он состоится в столице Франции в начале следующего месяца. 

Представители РФС примут участие в ближайшем конгрессе УЕФА. Соответствующую информацию подтвердил президент российской организации. 

"РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации"

– Александр Дюков 

Ближайшее заседание конгресса пройдет в Париже через месяц. Встреча намечена на 8 февраля. 

Напомним, в конце прошлого года РФС отказался от идеи стать членом Азиатской футбольной конфедерации. 

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