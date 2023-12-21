Россия примет участие в парижском конгрессе УЕФА 

Члены РФС посетят ближайший конгресс УЕФА. Он состоится в столице Франции в начале следующего месяца.
Представители РФС примут участие в ближайшем конгрессе УЕФА. Соответствующую информацию подтвердил президент российской организации.
"РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале. Мы определили состав делегации"
– Александр Дюков
Ближайшее заседание конгресса пройдет в Париже через месяц. Встреча намечена на 8 февраля.
Напомним, в конце прошлого года РФС отказался от идеи стать членом Азиатской футбольной конфедерации.
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