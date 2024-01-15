Два футбольных клуба Турции заплатят штрафы за инциденты с израильтянами

В Турции завершилось разбирательство в отношении двух местных футбольных клубов, чьи игроки выступили в поддержку Израиля. Им предстоит заплатить штрафы.

Турецкие футбольные клубы "Антальяспор" и "Башакшехир" оштрафованы за инциденты с игроками, публично поддержавшими операцию Израиля в секторе Газа. Об этом сказано в сообщении дисциплинарного комитета Турецкой федерации футбола.

Речь идет о двух эпизодах с участием израильских полузащитников Сагива Йехезкеля и Эдена Карцева, защищавших на тот момент цвета "Антальяспора" и "Башакшехир".

В комитете отметили, что обоим клубам предстоит заплатить 97,5 тыс лир (свыше $3,2) за то, что их футболисты участвовали в идеологической пропаганде и нарушили инструкции по футбольной дисциплине.

Что произошло?

Около двух недель назад игрок ФК "Антальяспор", забив мяч в ворота "Трабзонспора", стал показывать на повязку на своей руке, на которой была надпись "100 дней. 7.10" с изображением звезды Давида. Тем самым он поддержал израильтян, попавших в плен к хамасовцам в октябре 2023 года. После этого руководство "Антальяспора" отстранило хавбека из состава, объяснив это тем, что он выступил против национальных ценностей Турции. Впоследствии властям Израиля удалось добиться того, чтобы игрок был освобожден и вернулся на родину.

Со своей стороны, игрок "Башакшехир" Эден Карцев разместил на своих страницах соцсетях пост в поддержку израильской операции, после чего уехал из Турции. Он продолжит карьеру в "Маккаби".