Вестник Кавказа

Руководство Турции выслало из страны израильского футболиста

Руководство Турции выслало из страны израильского футболиста
В ближайшие часы израильский хавбек "Антальяспора" вылетит на родину. Ранее на него завели уголовное дело в Турции за публичное разжигание вражды и ненависти.

Израильский полузащитник турецкого футбольного клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель вернется на родину в ближайшие 24 часа на частном самолете. Об этом пишут местные СМИ.

После вчерашнего матча между "Антальяспором" и "Трабзонспором" на хавбека завели уголовное дело, однако сегодня выпустили из-под стражи.

"В результате политической и консульской деятельности министерства иностранных дел и за счет других факторов футболист Сагив Йехезекель был выпущен из-под стражи и позднее сегодня вернется домой в Израиль"

– МИД Израиля

Напомним, во время вчерашней встречи Сагив отметился голом. Во время празднования забитого мяча он указал повязку на своей руке с изображением звезды Давида. На ней также была надпись "100 дней. 7.10".

После этого руководство "Антальяспора" решило исключить из состава, объяснив это тем, что игрок выступил против национальных интересов Турции.

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