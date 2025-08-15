Марко Рубио назвал встречу президентов России и США очень продуктивной

Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую в Аляске встречу Владимира Путина и Дональда Трампа очень продуктивной. Ранее он отметил, что Россию и Штаты ждет долгий путь.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже прошла очень продуктивно, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио в разговоре с журналистами.

Отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, как прошел саммит, госсекретарь дал весьма высокую оценку.

"Очень хорошо, было очень продуктивно"

- Марко Рубио

Ранее он заявил, что Москву и Вашингтона ждет долгий путь, однако на саммите на Аляске стороны смогли достичь прогресса. Он также выразил надежду, что состоявшаяся встреча может стать толчком для урегулирования на Украине, а также добавил, что новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа обязательно состоится.

Напомним, что встреча президентов России и США прошла в Анкоридже 15 августа и продлилась более трех часов.